Si indaga a tutto campo nell'ambito dei rapporti familiari per ricostruire la vicenda che ha portato al ritrovamento del corpo in avanzato stato di decomposizione di un'anziana, sepolto accanto a un'abitazione alla periferia di Arrone dove viveva con la figlia e il marito di quest'ultima.

La Procura di Terni che coordina le indagini dei carabinieri ha aperto un fascicolo nel quale si ipotizza l'occultamento di cadavere e quindi questo lascia ritenere che gli inquirenti non pensino a un decesso per cause violente.

Non è chiaro se ci siano indagati ma di sicuro non sono state adottate misure cautelari. A far ritrovare il corpo è stata la figlia che si è recata dai carabinieri, sembra dopo un litigio con il marito. "Mamma è sepolta lì" avrebbe riferito al personale dell'Arma che si è subito recato sul posto. Vicino a un muro di contenimento i carabinieri hanno così trovato il cadavere, o meglio quello che ne restava, sotto qualche decina di centimetri di terreno.

Le prime ipotesi portano a ritenere che la donna sia morta da almeno un anno o poco meno. Individuare la causa del decesso sarà compito ora del medico legale Massimo Lancia al quale è stato affidato l'incarico per l'autopsia. Questa dovrà comunque determinare anzitutto le cause della morte della donna.

La famiglia è originaria dell'Irpinia ed è giunta ad Arrone da qualche tempo. Gli investigatori stanno ora ricostruendo tutti i legami che aveva e i rapporti all'interno del nucleo. Sembra comunque che la donna avesse anche altri figli che non vivevano con lei. L'anziana percepiva una pensione e tra le questioni al vaglio dei carabinieri e della Procura di Terni c'è anche quello legato al denaro. Gli inquirenti hanno tuttavia fatto intendere che al momento non ci sarebbe una pista privilegiata.