Tre feriti sono in gravi condizioni. L'aggressione è avvenuta nel giorno dello Yom Kippur, il più sacro del calendario religioso ebraico. Re Carlo: «Sconvolto e addolorato».

Attacco con coltello oggi 2 ottobre davanti a una sinagoga a Crumpsall, Manchester. Due persone sono morte mentre altre tre persone ferite versano in gravi condizioni. L'uomo, che ha aggredito prima con un'auto e poi con un coltello, è stato ucciso dalle forze della sicurezza intervenute, ha dichiarato la polizia di Greater Manchester parlando di presunto attacco terroristico sferrato durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario religioso ebraico

Re Carlo: «Sconvolto e addolorato per terribile attacco sinagoga»

Re Carlo si è detto, insieme alla regina Camilla, "profondamente scioccato e rattristato nell'apprendere del terribile attacco di Manchester, soprattutto in un giorno così significativo per la comunità ebraica. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile incidente e apprezziamo profondamente la rapidità d'intervento dei servizi di emergenza''.

Il principe William e la principessa Kate di Galles hanno dichiarato sui social: «I nostri pensieri sono rivolti alle vittime e alle famiglie del terribile attacco alla sinagoga di Heaton Park''. E il fatto che questa tragedia sia avvenuta durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, rende il tutto ancora più scioccante. Pensiamo all'intera comunità e ai soccorritori intervenuti in questo terribile incidente", conclude il messaggio firmato "W & C".