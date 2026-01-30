Definite le materie della seconda prova della Maturità 2026 per licei e istituti tecnici. Con decreto numero 13 del 29 gennaio 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indicato le discipline oggetto dello scritto caratterizzante per ciascun percorso di studio. Il provvedimento è stato firmato dal ministro Giuseppe Valditara.

La scelta delle materie seconda prova maturità 2026 segue la struttura tradizionale dell’esame di Stato, con una prova mirata sulle discipline di indirizzo, diversa a seconda del tipo di scuola superiore frequentata dagli studenti.

Per il liceo Classico la seconda prova sarà dedicata al latino, confermando la centralità della traduzione e dell’analisi del testo. Al liceo Scientifico, invece, la prova scritta riguarderà la matematica, materia cardine del percorso, con esercizi e problemi a risposta aperta.

All’interno del liceo delle Scienze umane, gli studenti affronteranno una prova su scienze umane, coerente con il profilo formativo dell’indirizzo. Per quanto riguarda gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, la disciplina individuata è economia aziendale, riferimento principale per le competenze professionali del corso.

Sempre nel settore tecnico economico, ma per l’indirizzo “Turismo”, la seconda prova scritta verterà su discipline turistiche e aziendali, con contenuti legati all’organizzazione e alla gestione delle attività del comparto. Per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, la materia scelta è progettazione, costruzioni e impianti, ambito tecnico che caratterizza il percorso.