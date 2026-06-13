La curiosa vicenda arriva dall'Australia. Eloïse Tonkin, preoccupata per le previsioni di pioggia, ha acquistato su Etsy un rituale contro il maltempo. Dopo le nozze, la misteriosa venditrice è sparita dal web

C'è chi si affida alle previsioni meteo, chi consulta decine di applicazioni e chi, invece, decide di rivolgersi direttamente alla magia. È la scelta fatta da Eloïse Tonkin, una giovane australiana di 28 anni che, a pochi giorni dal matrimonio, ha deciso di assumere una sedicente strega trovata online per scongiurare la pioggia prevista nel giorno delle nozze.

La vicenda, raccontata dalla stessa sposa alla rivista People, è diventata rapidamente virale. Due giorni prima del matrimonio con Alexander, in programma a Sydney, le previsioni annunciavano infatti precipitazioni e cielo coperto.

Spinta dalla curiosità e dai consigli di alcune amiche, Eloïse ha iniziato a cercare sul portale Etsy qualcuno in grado di compiere rituali legati al meteo. Dopo aver confrontato varie proposte, ha scelto una donna che si presentava come Elena.

La motivazione? «Aveva il miglior prezzo, le migliori recensioni e i tempi di consegna più rapidi», ha raccontato sorridendo. Il costo dell'operazione era di appena 6,04 dollari.

Secondo quanto promesso dalla venditrice, il rituale, chiamato Sunshine Blessing Ritual, sarebbe stato eseguito la sera prima delle nozze per favorire una giornata luminosa e senza pioggia.

La mattina seguente qualcosa ha effettivamente sorpreso la futura sposa. «Mi sono svegliata e ho visto una delle albe più belle sul porto di Sydney», ha spiegato. Dopo giorni di maltempo, il sole aveva fatto capolino tra le nuvole.

Alla fine la pioggia non è mai arrivata. «Le previsioni parlavano di una probabilità del 50% di precipitazioni, ma non è caduta neanche una goccia», ha raccontato Tonkin, convinta che l'esperienza abbia contribuito a rendere ancora più speciale la giornata.

Pur senza affermare con certezza che l'incantesimo abbia realmente funzionato, la sposa ammette che consiglierebbe l'esperienza ad altre future mogli. «Anche solo come gesto simbolico o per affrontare il momento con più serenità», ha spiegato.

A rendere ancora più singolare la vicenda è il finale. Dopo aver eseguito il rituale, la misteriosa Elena avrebbe infatti chiuso il proprio negozio su Etsy e cancellato i profili social.

«È praticamente sparita nel tramonto dopo aver lanciato il suo incantesimo», ha scherzato la sposa, aggiungendo alla storia un epilogo che sembra uscito da una commedia romantica.