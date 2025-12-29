In via Paruta, a Nord della città. Il corpo è stato rinvenuto semivestito e con delle ecchimosi. Nessuna pista è al momento esclusa

Una giovane donna è stata trovata morta nel cortile di un condominio a Milano, in via Paruta 74, a nord della città. Al momento non sono note le sue generalità. Sul posto indagano i carabinieri. Nessuna pista è al momento esclusa.

Il corpo è stato rinvenuto semivestito e con delle ecchimosi. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono presenti il medico legale e la scientifica.

“Qualcosa di strano c’è. Ci sono segni in varie parti” del corpo della ragazza, ma il pm Antonio Pansa, presente sulla scena, ha escluso la morte per caduta . “Dobbiamo fare accertamenti” ha aggiunto. La donna non è stata ancora identificata.