La piccola è caduta dal quinto piano di un condominio di Corso Mazzini, fermandosi sulla terrazza al secondo piano. Trasportata all’ospedale di Treviso, è in pericolo di vita. I genitori erano in casa. Indagano i Carabinieri

Una bambina di cinque anni è precipitata questa mattina, intorno alle 11.30, dal quinto piano di un condominio di via Corso Mazzini, a Montebelluna, nel Trevigiano. La caduta si è arrestata sulla terrazza di un appartamento al secondo piano, circostanza che potrebbe aver evitato conseguenze ancora più drammatiche.

La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono gravissime e, secondo le prime informazioni, è in pericolo di vita.

Al momento dell’incidente i genitori si trovavano in casa. Stando a quanto emerso nelle prime fasi degli accertamenti, non si sarebbero accorti di quanto stava accadendo. Saranno ora le verifiche delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica dell’accaduto e, in particolare, come la bambina sia riuscita a raggiungere il punto dal quale è precipitata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Montebelluna, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione quanto avvenuto. La vicenda resta al vaglio degli investigatori mentre la comunità attende aggiornamenti sulle condizioni della bambina.