L’attaccante lascio i rossoblù dopo soli pochi mesi visto che era arrivato dall’Audace Cerignola in Calabria, soltanto nel gennaio scorso
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Arriva l’ufficialità della cessione di Michele Emmausso alla Scafatese. Pochi minuti fa il comunicato del Cosenza Calcio.
Il comunicato del Cosenza
Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Scafatese i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Michele Emmausso. L’attaccante napoletano classe 1997 ha indossato la maglia rossoblù dei Lupi a partire dal gennaio 2026. Il club ringrazia Michele per il contributo offerto durante la sua permanenza a Cosenza. A lui vanno i più sinceri auguri per la nuova esperienza in Campania con la Scafatese.