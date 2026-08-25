Arriva l’ufficialità della cessione di Michele Emmausso alla Scafatese. Pochi minuti fa il comunicato del Cosenza Calcio.

Il comunicato del Cosenza

Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Scafatese i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Michele Emmausso. L’attaccante napoletano classe 1997 ha indossato la maglia rossoblù dei Lupi a partire dal gennaio 2026. Il club ringrazia Michele per il contributo offerto durante la sua permanenza a Cosenza. A lui vanno i più sinceri auguri per la nuova esperienza in Campania con la Scafatese.