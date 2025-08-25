È morto un volontario italiano che combatteva a fianco dell'esercito ucraino, Luca Cecca.

Non si avevano sue notizie dal 2024. La notizia della sua morte è stata annunciata sul profilo Facebook che celebra la memoria degli stranieri caduti in Ucraina, il Memorial International Volunteer for Ukraine.

"Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello", si legge in un post accanto alla fotografia di Luca Cecca.

Luca Cecca era nato a Roma 34 anni fa e la sua morte è stata confermata da fonti informate dei fatti. Risultava ufficialmente disperso dal dicembre 2024. Altre fonti riferiscono che sia caduto combattendo nel Donetsk annesso de facto dalla Russia.

Memorial dà notizia della morte anche di un volontario colombiano, Jimmy Mosquera Cuero, e di un francese, Erik Coursier. Cecca è il nono italiano morto nella guerra in Ucraina, dopo Thomas D'Alba, Antonio Omar Dridi, Manuel Mameli, Angelo Costanza, Massimiliano Galletti, Elia Putzolu (che si era schierato con i filorussi), Benjamin Giorgio Galli e Edy Ongaro.