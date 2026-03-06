Aggressione sulla linea C32: la 32enne colpita al volto e alle braccia, è cosciente e ricoverata al Cardarelli. Passeggeri e autista la mettono in salvo

Le coltellate sono arrivate all’improvviso mentre la donna era a bordo di un autobus nel quartiere Vomero, a Napoli. La vittima, 32 anni, è stata colpita prima al volto e poi alle braccia quando ha tentato di proteggersi. L’aggressore – riferisce il racconto – sarebbe un uomo che la donna «non aveva mai neanche visto» e avrebbe agito «senza motivi apparenti».

L’episodio è avvenuto sulla linea C32 dell’ANM, l’azienda di trasporto pubblico della città. Secondo quanto riportato, la donna è stata tratta in salvo grazie all’intervento dei passeggeri e soprattutto dell’autista, che avrebbe fermato il mezzo tentando di calmare l’aggressore mentre venivano allertate le forze dell’ordine.

La 32enne è cosciente ed è stata trasportata all’ospedale Cardarelli, dove risulta ricoverata non in pericolo di vita.

I carabinieri hanno fermato il 39enne in via Simone Martini. Durante le fasi del fermo, diverse persone avrebbero tentato di aggredire e linciare l’uomo, che – sempre secondo quanto riportato – avrebbe problemi psichiatrici. I militari lo avrebbero quindi portato fuori pericolo.