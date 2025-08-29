Quindici persone, di cui quattro minori, sono rimaste bloccate per alcune ore a 20 metri da terra per un problema tecnico sulla montagne russe al parco divertimenti Cinecittà World. È accaduto intorno alle 14.30, ma grazie all'intervento dei vigili del fuoco attorno la situazione si è risolta nel pomeriggio.

I vigili del fuoco per il soccorso hanno utilizzato l'autoscala riportando in sicurezza i visitatori del Parco che erano sulla giostra delle Cascate che si era bloccata. I pompieri sono ancora sul posto per rilievi tecnici.