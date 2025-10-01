Una disputa interna alla famiglia, riguardante una questione di eredità sarebbe al centro di quanto avvenuto oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, a Monaco di Baviera, dove un uomo avrebbe appiccato il fuoco alla casa dei genitori nella zona nord della città, sparato al padre e ferito la madre e una 21enne, prima di raggiungere il vicino Lago di Lerchenau, dove si sarebbe tolto la vita. Una lettera - arrivata alla polizia per il tramite dei vicini - suggerirebbe che tutto sia stato causato da una controversia ereditaria in fase di escalation.

Tutto è iniziato quando era ancora notte e si sono verificate diverse esplosioni nel quartiere di Lerchenau di Monaco di Baviera e sono stati esplosi anche alcuni colpi d'arma da fuoco. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 4:40 del mattino: un edificio residenziale era in fiamme e diverse auto sono state incendiate nelle strade circostanti. Secondo le informazioni di "Die Welt", i soccorritori hanno trovato granate a mano collegate a fili in casa. Le operazioni di disinnesco sono in corso. L'uomo trovato con gravi ferite presso il lago situato a breve distanza dalla casa trasportava uno zaino che la polizia sospetta essere una trappola esplosiva.

Le Forze Speciali Bavaresi (SEK) hanno quindi fatto irruzione nell'appartamento del sospetto a Starnberg. In precedenza, si erano assicurate che non vi fossero trappole esplosive nell'appartamento. L'area circostante è stata transennata. La polizia ha trovato una lettera di confessione addosso al colpevole, che suggeriva il collegamento con l'Oktoberfest, il popolare festival che è quindi rimasto chiuso. Dopo che in mattinata sono circolate notizie su un possibile collegamento tra le esplosioni e il movimento Antifa, il portavoce della polizia Thomas Schelshorn ha chiarito a BILD: "Come sempre, stiamo indagando in tutte le direzioni, ma ipotizziamo un contesto familiare. Non stiamo indagando in direzione di Antifa".

Il sindaco di Monaco di Baviera Dieter Reiter ha spiegato intervenendo questa mattina nella riunione plenaria del consiglio comunale, la decisione di tenere chiusi gli ingressi dell'Oktoberfest almeno fino alle 17 di oggi per una "minaccia verificata riguardante esplosivi".