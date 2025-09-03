Una giornata di festa si è trasformata in dramma in Oltrepò Pavese. Antimo Squillace, 49 anni, operaio di Bornasco, è morto poche ore dopo aver sposato la compagna Federica Vespo, 31 anni.

La coppia si era unita civilmente in municipio a Bornasco nella mattinata di ieri, per poi trasferirsi insieme a parenti e amici in un agriturismo di Montebello della Battaglia, dove si sarebbe dovuto svolgere il ricevimento.

Proprio mentre si stava cambiando, lo sposo è stato colpito da un malore improvviso. Immediati i soccorsi: gli operatori del 118 lo hanno rianimato per oltre un’ora, prima del trasferimento al Policlinico San Matteo di Pavia. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato inutile e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La notizia, diffusa da La Provincia Pavese, ha sconvolto l’intera comunità di Bornasco, lasciando sgomenti familiari e amici che poche ore prima avevano festeggiato un matrimonio diventato, tragicamente, l’ultimo giorno di vita dello sposo.