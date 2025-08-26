È stato bloccato il presunto autore dell'accoltellamento del professore di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un giovane con seri problemi psichiatrici, individuato grazie alle telecamere di zona analizzate con il supporto della polizia locale. Portato in caserma, i carabinieri lo stanno interrogando.

L'aggressione è avvenuta ieri mattina, lunedì 25 agosto. Il 62enne, accoltellato alle spalle mentre passeggiava lungo viale XI Febbraio, una delle strade più trafficate del centro cittadino, è stato ricoverato nell'ospedale San Bassiano e poi trasferito al San Bortolo di Vicenza dove è stato operato per la rimozione di alcune schegge della lama vicino all'aorta.

L'accoltellamento di un professore di Bassano del Grappa "è un fatto sconcertante, ci ha lasciati tutti di stucco. Nel nostro comune vivono circa 42.000 abitanti ed è una realtà tranquilla, non abbiamo memoria di episodi simili", ha detto il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco all'Adnkronos parlando del caso dello "stimato professore del liceo 'Brocchi', tra i più anziani". "Se il motivo scatenante è stato il rifiuto di una sigaretta, siamo davvero alla follia. Poteva capitare a chiunque: un episodio in pieno centro città, a due passi dal liceo classico", ha aggiunto il primo cittadino che augura al ferito di "rimettersi quanto prima".