L'intera comunità di Montenero di Bisaccia è in lutto per la tragica scomparsa di Ilaria Forgione, 25 anni, morta ieri in un incidente stradale nel giorno del suo compleanno: la giovane, all'ottavo mese di gravidanza, tornava in auto dalla festa, quando, lungo la strada provinciale 55 in località San Biase, il mezzo ha urtato un muretto di cemento e si è ribaltato.

La giovane, che era in attesa della nascita di una bambina, è rimasta incastrata tra le lamiere ed è morta sul colpo. Nell'incidente, avvenuto in un tratto in salita della strada provinciale, sono rimasti feriti il conducente dell'auto e compagno della donna - un uomo di 30 anni originario di Campobasso trasferitosi da qualche anno a Montenero per lavorare nel settore edile - e un ragazzo di 16 anni: il primo è stato trasferito oggi dall'ospedale di Termoli e quello di San Giovanni Rotondo; il minore, ricoverato ieri a Termoli, è stato invece dimesso.

L'amministrazione comunale di Montenero ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. "Siamo profondamente addolorati - ha dichiarato il sindaco, Simona Contucci - un giorno che doveva essere di festa si è trasformato in tragedia. La comunità si stringe con rispetto e amore alla famiglia di Ilaria".

Intanto sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio di amici e parenti. "La tua improvvisa morte - scrive un'amica - ha lasciato un grande vuoto in quanti ti hanno amato". In un altro post si legge: "Ovunque tu sia, tu e la tua piccola stellina, non doveva andare così, avevi tanti sogni nel cassetto".

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente: il veicolo è stato posto sotto sequestro e saranno effettuati accertamenti sia sull'auto sia sulle condizioni della strada. L'autorità giudiziaria valuterà nelle prossime ore se disporre l'autopsia.