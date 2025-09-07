I sanitari del 118 hanno tentato di trasportarli in ospedale, ma invano perché al loro arrivo al “Sant'Anna” erano deceduti. Avevano diciassette e vent’anni

Due ragazzi di 17 e 20 anni su due moto sono morti ieri intorno alle 23.30 in un incidente nel Comasco in via Mantero, rettilineo che costeggia l'autostrada dei laghi a Grandate. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare.

Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco di Como e sanitari del 118 che hanno tentato di trasportare i due ragazzi in ospedale, invano perché all'arrivo al Sant'Anna di Como erano deceduti.