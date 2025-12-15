Il regista aveva 78 anni, Michele Singer 68. Indagini in corso, nessun arresto al momento. Il dolore di Billy Crystal che Reiner aveva diretto in “Harry ti presento Sally”

Shock a Hollywood per la morte del regista Rob Reiner, 78 anni, e della moglie Michele Singer, 68, trovati senza vita nella loro abitazione domenica 14 dicembre. Secondo indiscrezioni rilanciate da People e da altri media statunitensi, a essere sotto interrogatorio sarebbe il figlio Nick Reiner, 32 anni. Al momento, tuttavia, la polizia non ha confermato ufficialmente alcuna responsabilità e non risultano arresti.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, intorno alle 15:30, quando i vigili del fuoco di Los Angeles sono intervenuti per una segnalazione di emergenza sanitaria. Una volta entrati nella residenza, i soccorritori hanno rinvenuto i corpi senza vita di un uomo e di una donna. Solo nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma ufficiale delle identità: si trattava proprio del celebre regista e di sua moglie.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sull’accaduto. Il giovane Nick Reiner è stato ascoltato dagli investigatori, ma – secondo fonti ufficiali – nessun familiare è attualmente indicato come sospettato, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della tragedia.

Una carriera che ha segnato il cinema

Rob Reiner è stato uno dei nomi più influenti del cinema americano degli ultimi quarant’anni. Il suo esordio alla regia risale al 1984 con This Is Spinal Tap, mockumentary diventato cult. Da lì in poi, una sequenza di film entrati nella storia: Stand by Me – Ricordo di un’estate (1986), La storia fantastica (1987), Harry ti presento Sally (1989), Misery non deve morire (1990) e Codice d’onore (1992).

Profondamente legato all’opera di Stephen King, Reiner fondò la Castle Rock Entertainment, ispirandosi alla cittadina immaginaria dei romanzi dello scrittore. Negli ultimi anni aveva continuato a lavorare, dirigendo anche alcuni episodi della serie di successo The Bear.

Il cordoglio di Hollywood

La notizia ha rapidamente fatto il giro di Hollywood. Billy Crystal, protagonista di Harry ti presento Sally, è stato visto lasciare l’abitazione dei Reiner visibilmente scosso. Anche Larry David si è recato sul posto non appena appresa la notizia. Secondo quanto riferito da media statunitensi, l’atmosfera era carica di dolore e incredulità.

Proprio sul set di Harry ti presento Sally era nato l’incontro tra Rob Reiner e Michele Singer, che si sposarono nel 1989. Dal loro matrimonio erano nati tre figli.

L’ultimo intervento pubblico

Nelle ultime settimane, Reiner aveva fatto parlare di sé per un intervento pubblico dopo l’omicidio di Charlie Kirk, avvenuto lo scorso settembre. In un video rilanciato negli Stati Uniti, il regista aveva condannato ogni forma di violenza politica: «Non dovrebbe accadere a nessuno, qualunque siano le proprie convinzioni», aveva detto, elogiando il perdono espresso dalla moglie della vittima.

Le indagini sono ancora in corso. Solo nelle prossime ore o nei prossimi giorni si potrà fare piena luce su una vicenda che ha scosso profondamente il mondo del cinema.