La Guardia di Finanza arresta un corriere marocchino: droga nascosta tra giocattoli per bambini
Un vero e proprio sequestro record quello messo a segno dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Alla barriera autostradale di Civitavecchia, le Fiamme Gialle hanno arrestato un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, che trasportava oltre 30 chilogrammi di hashish.
La scoperta al casello
Il corriere della droga è stato fermato per un controllo ordinario al casello autostradale. All’interno del veicolo, nascosti tra confezioni di giocattoli per bambini, i militari hanno trovato 297 panetti di hashish, pronti per essere immessi sul mercato.
L’arresto
L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Borgata Aurelia, su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia.
L’operazione
Il sequestro si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti predisposto dal Comando Provinciale di Roma, volto a colpire le rotte della droga che interessano il litorale laziale e la Capitale.
Come precisato, il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza.