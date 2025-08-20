L’uomo, di origini polacche, è accusato di violenza sessuale, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale

Un vero incubo per due ragazze in pieno giorno a Roma, quartiere Prati. Un uomo di 33 anni, di origini polacche, le ha avvicinate e, dopo essersi gettato addosso a una di loro, l’ha palpeggiata. La giovane, con grande coraggio, è riuscita a spingerlo via e a chiedere aiuto.

L’inseguimento

Il 33enne non si è fermato: ha continuato a seguire le ragazze, molestandole e arrivando ad aggredire anche alcune persone che avevano provato a difenderle davanti a un esercizio commerciale. Con calci e pugni ha seminato il panico, senza mai calmarsi.

L’intervento della polizia

Le giovani hanno deciso di seguirlo a distanza fino a quando non hanno incrociato una pattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti, di fronte alla richiesta d’aiuto, sono immediatamente intervenuti. Ma l’uomo si è scagliato anche contro di loro, colpendoli ripetutamente con calci e pugni.

Uno dei poliziotti ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Solo grazie al supporto del personale sanitario, il 33enne è stato immobilizzato e arrestato.

Le accuse

L’uomo è ora in carcere e dovrà rispondere di violenza sessuale, resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.