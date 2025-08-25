Il 27enne è stato scoperto dai genitori a Roseto degli Abruzzi. Indagini in corso, sequestrati cellulare e computer

Un ragazzo di 27 anni è stato trovato senza vita davanti al computer nella sua abitazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il giovane indossava una maschera antigas con la quale avrebbe inalato del gas refrigerante.

A scoprire il corpo, nella tarda serata di domenica 24 agosto, sono stati i genitori. Inutili i tentativi di soccorso: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini

Secondo le prime verifiche, sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni. Restano da chiarire le cause della morte: non si esclude un gesto volontario, forse legato a una delle challenge che circolano sui social e su alcune piattaforme di streaming. Al momento, tuttavia, non emergono elementi concreti a sostegno di questa ipotesi.

I carabinieri del Reparto operativo di Teramo hanno posto sotto sequestro cellulare, computer e altro materiale informatico del giovane. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Teramo ed è a disposizione del pubblico ministero Di Marco, che deciderà se disporre l’autopsia.