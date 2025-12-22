Un ufficiale dello Stato Maggiore russo, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo, è rimasto ucciso stamani a seguito dell'esplosione di un'auto nella zona sud di Mosca. Lo rende noto il Comitato investigativo russo. E' stata aperta un'inchiesta per "omicidio", affermano in un comunicato. Tra le piste al vaglio, aggiungono, quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini". La Tass riferisce di soccorritori che hanno confermato l'esplosione intorno alle 7 ora locale, le 5 in Italia, e di testimoni sentiti nell'ambito delle indagini.

Stamani "è stato attivato un ordigno esplosivo collocato sotto un'auto lungo via Yasenevaya a Mosca. Fanil Sarvarov - ha detto all'agenzia russa Tass la portavoce del Comitato investigativo, Svetlana Petrenko - è morto per le ferite riportate a causa dell'esplosione".

Sono diverse le piste al vaglio delle autorità russe, tra cui quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini", ha confermato all'agenzia russa Tass proprio Petrenko: "Una - ha precisato - è che il crimine sia stato organizzato da agenzie di sicurezza ucraine". Sarvarov, 56 anni, era a capo della Direzione per l'addestramento operativo dello Stato Maggiore da nove anni.