Il ddl ripristina la festa nazionale come era fino al 1977
L'aula della Camera ha iniziato la discussione generale di un disegno di legge che riporterebbe il 4 ottobre tra le feste nazionali, come era fino al 1977.
Il ddl è già stato approvato all'unanimità venerdì scorso dalla commissione Affari costituzionali.
Il 4 ottobre, festa liturgica di San Francesco d'Assisi e per la Chiesa cattolica festa dei due patroni d'Italia (appunto San Francesco e Santa Caterina da Siena) era stata inserita nel 1958 tra le solennità civili. In pieno periodo di "austerity", nel 1977, il 4 ottobre fu tra le feste abrogate.
Nel 2005 una nuova legge ha previsto che il 4 ottobre fosse celebrata come giornata della Pace, grazie all'ispirazione in merito di San Francesco, con iniziative nelle scuole. Il ddl ripristina la festa nazionale nella quale "possono ritrovarsi sia i credenti che i non credenti", ha detto a relatrice Elisabetta Gardini (Fdi), ricordando come San Francesco si recò dal sultano al-Malik al-Kamil durante la quinta crociata, nel 1219, per tentare la pace.
Il primo articolo del ddl stabilisce che "al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno".