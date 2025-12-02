Quella che avrebbe dovuto essere una normale serata in un ristorante di Rimini si è trasformata in una lunga vicenda giudiziaria. Una giovane donna è infatti caduta rovinosamente dopo aver messo il piede su una chiazza di condimento alle cozze caduta da un vassoio durante il servizio. L’incidente, avvenuto diversi anni fa, ha oggi portato a una decisione definitiva della Corte d’Appello di Bologna: i titolari del locale dovranno versare alla cliente circa 15 mila euro tra risarcimento dei danni e spese processuali.

Secondo quanto ricostruito dai giudici, la cliente stava passando tra i tavoli quando ha perso l’equilibrio a causa del pavimento reso scivoloso dal sugo di un’impepata di cozze appena servita. La caduta le aveva provocato una ferita al mento, poi trattata in pronto soccorso con alcuni punti di sutura.

La Corte – riporta il Messaggero - ha ritenuto irrilevante il fatto che la macchia fosse comparsa da pochissimi istanti. Per i magistrati, infatti, il personale avrebbe dovuto intervenire subito per eliminare il pericolo o quantomeno segnalarlo. Dalla sentenza emerge che i gestori erano consapevoli della presenza del liquido sul pavimento, ma non avevano predisposto alcuna misura: né un cartello di avviso, né una delimitazione dell’area, né un rapido intervento di pulizia.

I giudici d’appello hanno escluso la tesi del “caso fortuito”, sottolineando che anche un brevissimo intervallo di tempo non esime il personale dalla responsabilità: un rischio del genere, hanno scritto, era pienamente prevedibile e facilmente evitabile con un’azione tempestiva. Secondo la Corte, la cameriera avrebbe dovuto interrompere immediatamente il servizio, avvertire gli altri clienti e chiedere aiuto ai colleghi per mettere in sicurezza la zona.