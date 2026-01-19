L'incidente è avvenuto nei pressi del villaggio di Adamuz. Più di 120 i feriti. Il ministro dei Trasporti: «Il bilancio vittime non è ancora definitivo»

Sono almeno 39 i morti nel grave incidente ferroviario avvenuto domenica nel sud della Spagna, dove due treni dell'alta velocità si sono scontrati ad Adamuz (Cordoba), circa 200 km a nord di Malaga. Sono invece 122 le persone rimaste ferite, di cui 48 (tra cui 5 minori) rimangono ricoverati in ospedale, tra cui cinque minori. Lo rende noto il servizio di emergenza della Giunta Regionale dell'Andalusia nel suo ultimo bollettino.

Tra i ricoverati ci sono 11 adulti e un minore in terapia intensiva. Sono invece 74 i feriti che sono già stati dimessi. Il bilancio della collisione non è "definitivo", ha affermato il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente su X, lasciando intendere che potrebbe ancora aumentare.

Diverse carrozze di un treno Iryo in viaggio da Malaga a Madrid con 300 passeggeri a bordo sono deragliate e si sono scontrate con un treno Alvia che viaggiava nella direzione opposta con 184 persone a bordo, diretto a Huelva. Diverse carrozze di questo secondo treno sono poi precipitate da un terrapieno di quattro metri, ostacolando l'accesso ai soccorsi, secondo il ministro della Presidenza andalusa.

Il presidente della Giunta Regionale dell'Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha visitato il luogo dell'incidente. "Domani avremo dati più affidabili, sia sul numero delle vittime che sul numero dei feriti", ha dichiarato. Da parte sua, il ministro dei Trasporti Óscar Puente ha descritto l'incidente come "estremamente strano", spiegando che si è verificato su un tratto rettilineo della strada, che la pista era stata ristrutturata a maggio e che si è detto fiducioso che un'indagine avrebbe chiarito le cause. Data la gravità dell'incidente, il primo ministro Pedro Sánchez ha annullato l'intero programma di lunedì, incluso un incontro con il leader dell'opposizione, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha parlato di "una notte di profondo dolore": "Nessuna parola può lenire un dolore così grande, ma voglio che sappiate che l'intera nazione è al vostro fianco in questi momenti così difficili", ha scritto su X, esprimendo "le sue più sincere condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime".

Le "più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime dell'incidente ferroviario e al popolo spagnolo" dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con un post su X. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani segue l'evoluzione del tragico incidente ferroviario, rende noto la Farnesina sottolineando che ''al momento non risultano connazionali coinvolti, ma le operazioni di identificazione delle vittime sono ancora in corso''.

Il Console generale d'Italia a Madrid è sul posto per fornire ogni eventuale assistenza, prosegue la Farnesina in una nota, sottolineando che per qualsiasi emergenza o segnalazione occorre contattare il Consolato al numero‎ +34629842287 o l’Unità Tutela della #Farnesina al +39 0636225.