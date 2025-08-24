Insieme ad altri ragazzi “giocava” a fingere di lanciarsi sotto i veicoli in transito finché un mezzo lo ha colpito per davvero, per sua fortuna non è in pericolo di vita
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Un gioco pericoloso messo in scena da un gruppo di ragazzi poco più che ventenni si è trasformato in un grave incidente la scorsa notte a Gardone Riviera, lungo la strada Gardesana in provincia di Brescia.
Intorno alle 2.30, all'altezza dell'hotel Monte Baldo, alcuni giovani hanno iniziato a simulare il tentativo di gettarsi sotto le auto in transito.
Durante la "sfida", un ragazzo irlandese del 1998 è stato realmente investito da un veicolo.
Soccorso immediatamente, è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita.