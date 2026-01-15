Si trova nell’ambasciata a Caracas. Stanotte è uscito dal carcere. L'imprenditore, di 77 anni, è provato ma in condizioni stabili

«Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere». Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. «Gasperin, imprenditore di 77 anni è provato ma in condizioni stabili».

Lo spiega la Farnesina in una nota. Gasperin "ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (nello Stato di Monágas) dove si trova la sua azienda". Nella notte, spiega il ministero, è stato reso esecutivo l'ordine di scarcerazione che er