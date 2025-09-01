Terremoto ai Campi Flegrei (Napoli) oggi, lunedì 1 settembre 2025. Una serie di scosse è stata registrata da mezzanotte: poi questa mattina la più forte, di magnitudo 4.0, alle 4.55. Lo sciame sismico è iniziato domenica.

Su linee flegree sospensione servizio ferroviario

A quanto si apprende dal Dipartimento della Protezione civile è quest'ultima scossa è stata nettamente avvertita ma al momento, dopo le prime verifiche, non risulterebbero danni.

Nel frattempo però "il servizio ferroviario sulle linee Cumana e Circumflegrea è sospeso per consentire le opportune verifiche alle infrastrutture", si legge sul sito web dell'Eav che aggiungendo che "è stato istituito un servizio bus sostitutivo, a cura della ditta D’Agostino, sulle linee Montesanto – Torregaveta e Montesanto – Licola e viceversa".