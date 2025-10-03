Dolores Dori è deceduta in ospedale dopo essere stata scaricata da un’auto e abbandonata davanti al Pronto soccorso con gravi ferite da arma da fuoco, la donna aveva 44 anni

Una donna di 44 anni è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di giovedì era stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre colpi di arma da fuoco nel petto.

Il fratello della vittima sarebbe un collaboratore di giustizia recentemente ammesso al programma di protezione. Dolores Dori, riporta il Gazzettino, era persona nota alle forze dell'ordine con precedenti per truffa soprattutto ai danni degli anziani. Si era, ad esempio, presentata alla porta di un anziano di Vedelago spacciandosi per "Rosa", la figlia di un amico che era morto qualche tempo prima e, in quell'occasione, aveva chiesto alla sua vittima un aiuto economico.

L'inganno era riuscito e l'anziano le aveva dato, in più occasioni, 1.300 euro ma, nell'ottobre del 2012, Dori si era ripresentata dal signore, gli aveva rubato la collana d'oro e gli aveva proposto un massaggio a luci rosse che lui aveva rifiutato.