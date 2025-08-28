Sono 15 i morti nell'attacco notturno su Kiev con droni e missili balistici. Tra le vittime ci sono quattro bambini. Il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko ha affermato che "le operazioni di soccorso - ha scritto su Telegram - sono in corso in diverse località. I russi stanno colpendo cinicamente gli edifici residenziali. Nel distretto di Darnytskyi, un edificio di 5 piani è stato colpito direttamente. Tutto, dal quinto al primo piano, è andato distrutto".

Inoltre "nel distretto di Darnytskyi, a seguito dell'attacco, è scoppiato un incendio e un asilo è in fiamme. Nel distretto di Dnipro, un incendio è scoppiato in un grattacielo residenziale. Sono stati colpiti abitazioni private, uffici e locali non residenziali" ha scritto su Telegram.

"Tre persone sono state estratte vive da sotto le macerie. C'è un'alta probabilità che ci siano ancora persone sotto le rovine. Sono coinvolti scalatori, conduttori cinofili, psicologi, ingegneri, vigili del fuoco e personale di soccorso. Attrezzature robotiche vengono utilizzate attivamente per sgomberare l'area in modo che i soccorritori possano lavorare più rapidamente. In totale, circa 500 soccorritori e 1.000 agenti di polizia stanno lavorando contemporaneamente a Kiev". Lo scrive su Telegram il ministro degli interni ucraino, Ihor Klymenko. "Ogni minuto di lavoro dei nostri servizi di emergenza - aggiunge - è volto a salvare vite umane e a sostenere le persone che hanno sofferto di più a causa del terrore russo". Il bilancio dell'attacco notturno sulla capitale ucraina è di almeno quattro morti e circa 30 feriti. "Sono stati recuperati anche frammenti di corpi, ma l'identificazione è ancora difficile" conclude il ministro.