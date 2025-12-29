Un Boeing 737 Max partito da Birmingham e diretto a Tenerife è stato costretto a tornare indietro dopo forti turbolenze che hanno provocato feriti a bordo

Un pomeriggio da incubo per i passeggeri di un volo Ryanair partito da Birmingham e diretto a Tenerife. L’aereo, un Boeing 737 Max, è stato costretto a rientrare nel Regno Unito dopo aver incontrato una violenta turbolenza in alta quota che ha provocato il ferimento di alcuni passeggeri.

Il volo FR1211 era decollato domenica 28 dicembre alle 15:05 ora locale. A bordo del velivolo, configurato per 197 posti, non è stato chiarito se l’aereo fosse al completo. Dopo circa cinquanta minuti dal decollo, una volta raggiunta la quota di 37 mila piedi (circa 11.300 metri) e mentre sorvolava l’area a nord della Francia, il comandante ha deciso di interrompere il viaggio e chiedere l’autorizzazione a invertire la rotta.

A determinare la decisione è stata una fase di turbolenza particolarmente intensa, iniziata mentre gli assistenti di volo stavano effettuando il servizio con i carrelli lungo il corridoio. I bruschi sobbalzi hanno causato lesioni ad alcuni passeggeri, rendendo necessario l’intervento medico immediato.

Il pilota ha quindi lanciato il codice di emergenza “7700”, segnale internazionale che indica una situazione critica a bordo. In pochi istanti l’aereo ha iniziato la manovra di rientro, atterrando nuovamente a Birmingham circa cinquanta minuti dopo la partenza. All’arrivo, il personale sanitario ha prestato soccorso ai feriti.