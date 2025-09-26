L’europarlamentare domani sarà a Tropea e Pizzo Calabro per sostenere il candidato alla Presidenza della Regione: “La Calabria ha bisogno di voltare pagina”.

Arriverà domani in Calabria Giuseppe Antoci, europarlamentare e presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento europeo. Antoci, già presidente del Parco dei Nebrodi, nel 2016 sfuggì a un gravissimo attentato mafioso dal quale uscì illeso grazie alla scorta della Polizia di Stato che, dopo un violento conflitto a fuoco, gli salvò la vita. È il primo uomo delle istituzioni a essere colpito da una tentata strage di mafia dopo il 1992.

L’europarlamentare, che è già stato più volte in Calabria per eventi sulla legalità e per ricevere cittadinanze onorarie, arriva domani per supportare la campagna elettorale del collega e amico Pasquale Tridico. Con l’elevato sistema di misure di sicurezza che accompagna sempre i suoi spostamenti, sarà insieme a Tridico alle 10:00 a Tropea e alle 12:00 a Pizzo Calabro.

«Arrivo in Calabria – dichiara Antoci – con la consapevolezza che la Calabria ha bisogno di voltare pagina ed eleggere Presidente di Regione un suo uomo di grande talento e preparazione come Pasquale Tridico».

«Oggi in Calabria – prosegue – non si elegge solamente un nuovo presidente ma è veramente l’occasione per aprire un nuovo corso, dando forza e vigore alla parola speranza. Sono certo – conclude – che la Calabria saprà riconoscerlo e darà a Pasquale Tridico il timone di una terra bellissima che ha bisogno con urgenza di essere guidata con lungimiranza e rettitudine».