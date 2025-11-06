Il Comune di Aprigliano è stato inserito tra i beneficiari del riparto dell'otto per mille IRPEF 2024 categoria calamità naturali, con un finanziamento di 988.525,00 euro destinato agli interventi di consolidamento del corpo di frana e messa in sicurezza della Sp 244 frazione Guarno. Il contributo, assegnato con DPCM 2024 rientra tra i progetti finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per il coordinamento amministrativo e rappresenta un risultato di grande importanza per la nostra comunità.

«Si tratta di un intervento strategico - dichiara il sindaco - che risponde a una delle esigenze più sentite del nostro territorio, la sicurezza delle persone e delle infrastrutture. È il frutto di una progettazione attenta, di un lavoro costante e di una capacità amministrativa che continua a produrre risultati concreti per Aprigliano».

L’intervento interesserà l’area della Strada provinciale 244, in località Guarno, da tempo soggetta a fenomeni di instabilità del terreno, e consentirà di migliorare la mitigazione del rischio idrogeologico e la sicurezza della viabilità. Dietro ogni grande risultato c’è anche un’attività silenziosa ma costante, fatta di ricerca di finanziamenti, progettazione e capacità di intercettare risorse, che spesso non si vede ma che, con il tempo porta risultati concreti per il nostro territorio», ha commentato il sindaco di Aprigliano Alessandro Porco.