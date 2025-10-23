Mimmo Talarico ha introdotto i lavori parlando delle Regionali, mentre l’assessore Daniela Ielasi e il consigliere Massimo La Deda hanno relazionato sulle attività istituzionali

Si è svolta presso il Museo del Presente la partecipata assemblea di AttivaRende a cui hanno preso parte il consigliere Massimo La Deda e l’assessora alle politiche sociali, Daniela Ielasi. A inizio lavori, introdotti da Mimmo Talarico, è stato evidenziato il brillante risultato conseguito in città dalla coalizione progressista guidata da Pasquale Tridico.

Rende, nonostante la sconfitta su scala regionale, è il comune della Calabria superiore ai cinquemila abitanti con la migliore performance della compagine di Tridico, a conferma del radicamento e della vivacità delle forze del centrosinistra in città. Massimo La Deda e Daniela Ielasi hanno relazionato sull’andamento dei lavori in Consiglio comunale e nella giunta, sottolineando il clima positivo nei rispettivi consessi e il costante impegno del sindaco e della giunta nella programmazione e nell’efficientamento dei servizi.

AttivaRende vuole contribuire, dentro e fuori il consiglio comunale, ad animare la vita democratica attraverso la partecipazione alle più significative scelte di governo e alla rappresentanza dei bisogni e delle istanze dei quartieri. A tal proposito è stato previsto un calendario di incontri tematici e periodici sulle principali questioni cittadine (Welfare, Urbanistica, trasporti, Cultura...) che avranno inizio nella prossima settimana e che si configurano come momenti di conoscenza, di proposta e di controllo democratico.