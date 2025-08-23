«Noi abbiamo aderito alla federazione riformista, che al tavolo dei partiti ha deciso unitariamente di sostenere la candidatura di Pasquale Tridico e non ci tireremo indietro». Lo ha dichiarato all’AGI il coordinatore regionale di Azione, Francesco De Nisi, dopo le parole del leader nazionale Carlo Calenda secondo cui «non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5 Stelle» alle prossime regionali calabresi del 5 e 6 ottobre.

De Nisi ha precisato che, sebbene non ci saranno liste con il simbolo di Azione, il partito sarà comunque rappresentato all’interno della federazione riformista, che correrà con un simbolo unitario: «Sosterremo democraticamente Tridico, portando avanti i nostri valori».

Nessuna ambiguità

In una nota successiva, De Nisi ha ribadito la posizione: «È opportuno chiarire che le dichiarazioni del leader nazionale Calenda si riferivano a dinamiche politiche generali e a un quadro nazionale più ampio. In Calabria saremo presenti in modo unitario e compatto all’interno della federazione riformista, a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico».

Il segretario regionale ha quindi sottolineato: «Non c’è alcuna ambiguità. Abbiamo condiviso un percorso unitario, ci riconosciamo pienamente nella scelta di Tridico e saremo in campo con determinazione per affermare i valori riformisti e liberali che caratterizzano la nostra comunità politica».