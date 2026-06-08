Urne chiuse, la capitale del Pollino aspetta di conoscere il suo nuovo sindaco a margine di un secondo turno che ha fatto segnare un calo dell’affluenza

A Castrovillari si contano i voti per conoscere il nuovo sindaco tra Anna De Gaio ed Ernesto Bello. Il dato dell’affluenza è in calo rispetto al primo turno, quando espresse la propria preferenza il 61,53% degli aventi diritto al voto. Le schede, nelle 22 sezioni della capitale del Pollino, sono passate subito al vaglio di scrutatori e presidenti di seggio. Con i rappresentanti di lista a controllare scrupolosamente ogni operazione.

Schede scrutinate: ore 16:15

Circa 700 voti in più per Anna De Gaio che si appresta a diventare la nuova sindaca di Castrovillari: prima volta per una donna.

Schede scrutinate: ore 15:59

De Gaio consolida il vantaggio: 54% per la candidata del centrodestra, 46% per il candidato del centrosinistra.

Schede scrutinate: ore 15:47

Aggiornamento da Castrovillari: Anna De Gaio al 53%, Bello scende al 47%.

Schede scrutinate: ore 15:27

Su circa 200 schede scrutinate, Bello in vantaggio su De Gaio.

Dato definitivo dell’affluenza

A Castrovillari il dato definitivo sull’affluenza si chiude al 54,35% con 22 sezioni rilevate su 22. Il confronto con il dato precedente, pari al 61,53%, segnala una flessione di 7,18 punti percentuali.

La partecipazione al voto è cresciuta progressivamente nel corso delle rilevazioni, passando dal 12,54% della prima comunicazione al 25,19%, poi al 37,89%, fino al dato finale del 54,35%. Il risultato resta però inferiore al precedente riferimento elettorale.

Le sezioni con l’affluenza più alta

Le percentuali più alte si registrano nella sezione 19, dove l’affluenza arriva al 66,49%, seguita dalla sezione 16 con il 65,98% e dalla sezione 20 con il 65,02%.

Sopra quota 63% anche la sezione 14, con il 63,81%, la sezione 13, con il 63,69%, e la sezione 21, con il 63,68%. Si tratta delle aree dove la partecipazione è rimasta più sostenuta rispetto alla media comunale.

Le sezioni più basse

Il dato più basso arriva dalla sezione 4, ferma al 25,69%, molto distante sia dalla media cittadina sia dal precedente dato della stessa sezione, pari al 30,54%.

Sotto quota 40% anche la sezione 3, con il 34,42%, e la sezione 1, con il 34,99%. Più contenuta ma comunque sotto la media comunale la partecipazione nella sezione 2, al 45,55%, e nella sezione 22, al 50,07%.