A San Giovanni in Fiore si contano i voti per conoscere chi sarà il nuovo sindaco tra Marco Ambrogio e Antonio Barile. Il dato dell’affluenza è in leggero calo rispetto al primo turno, quando espresse la propria preferenza il 55,23% degli aventi diritto al voto. Le schede, nelle 24 sezioni della capitale della Sila, sono passate subito al vaglio di scrutatori e presidenti di seggio. Con i rappresentanti di lista a controllare scrupolosamente ogni operazione.

Schede scrutinate: ore 15:56

Da San Giovanni in Fiore arrivano altri aggiornamenti: Barile al 54,5%, Ambrogio al 45,5%

Schede scrutinate: ore 15:44

Barile verso la vittoria a San Giovanni in Fiore: 54% per Barile, 46% per Ambrogio.

Schede scrutinate: ore 15.38

Barile consolida il 56%, mentre Ambrogio non va oltre il 44%. Barile è fiducioso sulla vittoria.

Schede scrutinate: ore 15:30

Su 1800 schede scrutinate Barile è al 54%, mentre Ambrogio è al 46%.

Schede scrutinate: ore 15:23

Primi aggiornamenti da San Giovanni in Fiore. Con oltre 400 schede scrutinate Barile si trova al 55%, mentre Ambrogio è al 45%.

Dato definitivo dell’affluenza

A San Giovanni in Fiore l’affluenza alle elezioni comunali si attesta al 53,29% quando risultano rilevate 24 sezioni su 24. Il dato resta quindi ancora provvisorio, perché manca la chiusura completa della sezione 2, indicata come N.P. nella rilevazione finale.

Il confronto con la precedente elezione, pari al 56,23%, segnala al momento una flessione di 2,68 punti percentuali. La partecipazione è cresciuta nel corso della giornata passando dall’11,54% della prima rilevazione al 32,51%, poi al 41,95%, fino al dato attuale del 53,55%.

Le sezioni con l’affluenza più alta

Le percentuali più alte si registrano nella sezione 13, dove l’affluenza arriva al 66,34%, seguita dalla sezione 18 con il 65,90% e dalla sezione 15 con il 65,86%.

Sopra quota 60% anche la sezione 17, al 63,74%, la sezione 10, al 62,18%, e la sezione 9, al 60,64%. Sono queste le aree dove la partecipazione risulta più sostenuta rispetto alla media comunale.

Le sezioni con il dato più basso

Il dato più basso arriva dalla sezione 21, ferma al 35,84%, seguita dalla sezione 5 con il 38,00% e dalla sezione 8 con il 38,01%.

Sotto la soglia del 45% anche la sezione 14, al 40,84%, la sezione 24, al 42,11%, e la sezione 6, al 43,04%.