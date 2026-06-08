«Oggi è una giornata importante per Comune di Castrolibero. Con la firma dei contratti di stabilizzazione, 16 lavoratori provenienti dai Tirocini di Inclusione Sociale entrano ufficialmente a far parte dell’organico comunale». Lo ha annunciato in un comunicato il sindaco Francesco Serra. Si conclude così un percorso fatto di impegno, sacrificio e responsabilità, ma soprattutto si apre una nuova fase: quella della serenità lavorativa, della continuità e del futuro.

«In questi anni - ha scritto in un comunicato stampa - hanno dimostrato sul campo competenza, dedizione e senso del dovere, contribuendo concretamente al funzionamento della macchina comunale e ai servizi offerti ai cittadini. Per questo la loro stabilizzazione rappresenta un risultato importante non solo per loro e per le loro famiglie, ma per l'intera comunità di Castrolibero».

Poi ancora: «Da oggi entrano a pieno titolo nella grande squadra del Comune. A loro rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con l'invito a continuare a svolgere il proprio compito con orgoglio, spirito di squadra e voglia di guardare al futuro. Questa non è un punto d'arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Perché la crescita di una comunità passa anche dalla valorizzazione delle persone che ogni giorno lavorano con passione e senso di servizio per il bene comune».