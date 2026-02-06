Il sindaco uscente Lo Polito punta sull'esperienza: «La squadra ha entusiasmo e competenza per governare Castrovillari. Serve una marcia in più e continuità per il futuro della città»

Con l’avvicinarsi della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Sindaco, Castrovillari si ritrova immersa in un dibattito politico vivace. Dopo anni di amministrazione guidata da Domenico Lo Polito, la città del Pollino si interroga sul proprio futuro, bilanciando il desiderio di continuità con la necessità di affrontare nodi strutturali mai risolti.

Il "Palazzo di Città" è attualmente governato da una coalizione di centrosinistra che ha visto nel Partito Democratico il suo perno centrale, affiancato da liste storiche come Democratici per Castrovillari, Radici per il Futuro e Progressisti per Castrovillari. Questa compagine ha garantito stabilità amministrativa, pur dovendo affrontare le sfide di un'opposizione che, guidata da figure come Giancarlo Lamensa, ha spesso denunciato ritardi su infrastrutture e sviluppo economico.

Dall'altra parte della barricata, il centrodestra si sta riorganizzando, tra incontri e chiacchericci, la situazione politica si sta delineando attorno ai simboli di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, cercando di superare le frammentazioni che in passato hanno favorito il centrosinistra. Si osserva inoltre un forte fermento civico che puntano a intercettare il voto degli indecisi. In questo scenario di manovre e alleanze, il sindaco uscente Domenico Lo Polito rivendica il lavoro svolto e guarda con fiducia alla squadra che lo ha accompagnato.

«Il dato positivo è la valorizzazione delle esperienze che hanno fatto consiglieri e assessori – dichiara Lo Polito -, ne abbiamo di giovani e qualcuno meno giovane che è davvero una squadra che ha lavorato bene, ovviamente dal mio punto di vista, e che può lavorare meglio con un'esperienza in più. Saremo in campo, mi auguro con uno schieramento allargato – continua l’attuale sindaco - però non è sempre facile mantenere insieme tutti i pezzi di un'amministrazione. Quando si viene fuori da un periodo di dieci anni, invece, ci troviamo in una situazione dove tutti continuano ad avere lo stesso entusiasmo che c'era all'inizio, e questo non può che far ben sperare a me e anche per la città - conclude- perché per governare una cittadina come Castrovillari, ci vuole decisamente un'esperienza, una marcia in più.»

L'entusiasmo citato da Lo Polito dovrà ora scontrarsi con il giudizio degli elettori. Se la maggioranza punta sulla "marcia in più" data dall'esperienza, le opposizioni scommettono sulla voglia di rinnovamento di una città che chiede risposte rapide su occupazione e servizi. La sfida è aperta.