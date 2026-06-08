Anna De Gaio, professoressa, è il nuovo sindaco di Castrovillari. Ecco la composizione del Consiglio Comunale.

De Gaio sindaco

Maggioranza:

  • Pierluigi Abenante, Davide Mirone, Rossella Maltese per Forza Italia
  • Dario D’Atri e Giovanna D’Ingianna per la Castrovillari che Vuoi
  • Alessandra Andriello e Giancarlo Lamensa per Fratelli d’Italia
  • Onofrio Massarotti per Insieme per Castrovillari
  • Francesco Dolce per Azione cittadina
  • Federica Cama per Noi Moderati

Minoranza:

  • Ernesto Bello e Vincenzo Covucci per il Partito Democratico
  • Rosa Saraceni per Democratici per Castrovillari
  • Luca Donadio e Melania Spinicci per Onda Civica
  • Ferdinando Laghi per Solidarietà e partecipazione