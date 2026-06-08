VIDEO | Insieme ai suoi sostenitori, Ernesto Bello si è recato nella segreteria politica della sfidante per congratularsi con lei, garantendo impegno e lelatà nello svolgimento della futura azione amministrativa

Fair play da applausi a Castrovillari a margine dell'esito del ballottaggio che ha visto vittoriosa l'esponente di centrodestra Anna De Gaio, che le urne hanno proclamato primo sindaco donna della città del Pollino. Lo sconfitto Ernesto Bello, insieme ai suoi sostenitori, si è recato nella segreteria politica della De Gaio per congratularsi, abbracciarla, donarle un mazzo di fiori.

Entrambi gli schieramenti si sono così incontrati lungo corso Garibaldi, nei pressi della casa comunale, assumendo un formale impegno alla lealtà e alla collaborazione in vista dell'avvio della nuova Consiliatura.