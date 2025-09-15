Un approccio pragmatico, lontano da promesse populiste e ideologie polarizzanti. È la visione con cui Cinzia Mauro si presenta alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre nella circoscrizione Nord, candidata con il gruppo Noi Moderati. «La mia decisione – spiega Mauro – nasce dalla convinzione che il futuro della Calabria non possa essere affidato a slogan divisivi. Serve una politica di centro, pragmatica e responsabile, capace di dare risposte concrete ai cittadini». Il cuore del programma è la crescita economica legata alla sostenibilità. «La Calabria ha bisogno di un modello di sviluppo che valorizzi le eccellenze, attragga investimenti e crei lavoro stabile, senza sacrificare l’ambiente e il benessere sociale», afferma la candidata.

Altro pilastro della sua proposta è la protezione delle fasce più fragili. «Difendere i diritti di chi è in difficoltà è un dovere morale e politico. I servizi essenziali devono essere accessibili a tutti, per ridurre le disuguaglianze che ancora segnano profondamente la nostra regione».

Mauro sottolinea la necessità di un cambio di passo nell’amministrazione regionale. «La burocrazia e l’inefficienza sono un peso insostenibile. Occorre promuovere trasparenza, meritocrazia e gestione efficiente delle risorse pubbliche». La candidata vede in Noi Moderati «la voce dell’equilibrio e della ragione» in un panorama politico frammentato: «La mia candidatura vuole essere un ponte di dialogo tra le diverse istanze della società calabrese. Solo così possiamo costruire un futuro di speranza e prosperità».