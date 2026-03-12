Stamattina i tre (ormai ex) componenti di “Democrazia e Partecipazione” hanno depositato l’istanza in segreteria generale. E’ il primo passaggio finalizzato alla sostituzione del capogruppo Francesco Alimena

Movimenti politici a Palazzo dei Bruzi: confermate le anticipazioni di ieri. Tre consiglieri comunali rientreranno nel gruppo consiliare del Pd di Cosenza, riaprendo gli equilibri interni al consiglio comunale e ponendo le basi per il cambio del capogruppo. I rappresentanti di Democrazia e Partecipazione - Francesco Graziadio, Aldo Trecroci e Gianfranco Tinto - dopo una serie di interlocuzioni avvenute nei giorni scorsi con i vertici del partito provinciale e con il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, hanno depositato l’istanza nella segreteria generale del Comune di Cosenza per rientrare alla base.

La decisione arriva a distanza di due anni dalla scelta dei tre consiglieri di rendersi autonomi a Palazzo dei Bruzi, in aperto contrasto con l’indirizzo politico del circolo cittadino del Pd Cosenza. Nelle ultime settimane, tuttavia, si sarebbero create le condizioni politiche per un ritorno nella “casa madre”. Il primo passaggio formale si è concretizzato proprio oggi con la richiesta protocollata negli uffici comunali. Adesso si attende la formalizzazione del rientro dei tre consiglieri nel gruppo originario del Partito Democratico.

Il ritorno dovrebbe avere anche conseguenze sugli assetti interni del gruppo consiliare. L’operazione, infatti, sarebbe finalizzata alla sostituzione dell’attuale capogruppo Francesco Alimena con Francesco Graziadio. Per completare il percorso serviranno però altri passaggi procedurali: la convocazione del gruppo del Pd Cosenza, la presenza della maggioranza dei componenti e infine il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Solo allora il cambio di capogruppo potrà diventare effettivo, segnando un nuovo equilibrio politico all’interno del consiglio comunale di Cosenza.