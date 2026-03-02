Stavolta niente scherzetti. Il centrodestra, che qualche settimana fa era riuscito a fare scacco alla maggioranza eleggendo Alfredo Dodaro presidente della commissione Verde, ha già lasciato il testimone ai gruppi che sostengono Franz Caruso. Stamattina, pertanto, la commissione è andata ad Alessandra Bresciani. da oggi alla presidenza della commissione consiliare “Verde, Servizi al Cittadino, Sicurezza e Quartieri” con 10 voti su 10.

«Un risultato – si legge nella nota diffusa da Alessandra Bresciani – che testimonia un forte clima di collaborazione istituzionale e la volontà condivisa di rilanciare con determinazione i lavori della Commissione su temi centrali per la comunità. Nel corso della prima seduta, la Presidente Bresciani ha delineato con chiarezza le priorità operative, annunciando la volontà di riprendere le attività precedentemente interrotte e di rafforzare il dialogo con cittadini, associazioni e realtà territoriali».

Tra i punti principali in agenda:

Rilancio dei Patti di Collaborazione, strumenti fondamentali per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella cura dei beni comuni

Sostegno alle proposte provenienti dal Consiglio Comunale dei Giovani, con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile e favorire percorsi di educazione civica e partecipazione democratica

Valorizzazione dei lavori della Consulta Intercultura, quale spazio di confronto e integrazione tra culture, volto a rafforzare coesione sociale e inclusione

Nuove progettualità con i Comitati di Quartiere, per ascoltare i bisogni dei territori e costruire risposte concrete e condivise

Azioni dedicate alla cura e valorizzazione del verde cittadino, con particolare attenzione alla manutenzione, alla sostenibilità e alla qualità degli spazi pubblici.

«La Commissione – ha concluso la presidente Bresciani – sarà un luogo di ascolto, confronto e proposta. L’unanimità ricevuta rappresenta un segnale importante di responsabilità e collaborazione nell’interesse della città. Ripartiamo con impegno, concretezza e spirito di servizio».