Blitz del centrodestra questa mattina in commissione Verde Pubblico nel Comune di Cosenza. I rappresentanti della minoranza, sfruttando le divisioni in campo avverso e un franco tiratore tra di essi, sono riusciti ad eleggere Alfredo Dodaro quale presidente. La votazione è stata necessaria alla luce delle dimissioni presentate nei giorni scorsi da Andrea Golluscio, nuovo capogruppo del Psi, a cui sarà affidata la delega al Patrimonio.

Lo spoglio, come detto, ha riservato una sorpresa. Secondo le intenzioni manifestate alla vigilia, il centrosinistra avrebbe dovuto convogliare le preferenze verso Alessandra Bresciani, che però si è fermata a tre. Oltre ad una scheda bianca, un voto è andato a Massimiliano D’Antonio, mentre con 5 è stato eletto Alfredo Dodaro. L’esponente di Forza Italia, pertanto, da questa mattina dirigerà i lavori.