Martedì 21 ottobre in prima convocazione e il giorno dopo in seconda, in ballo il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e decreti ingiuntivi non opposti

Convocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca, si riunirà martedì 21 ottobre, alle 16, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale. Al primo punto all'ordine del giorno figura la presa d'atto dell'insussistenza delle condizioni per la redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2024.

All'ordine del giorno anche il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e decreti ingiuntivi non opposti, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

La massima assemblea cittadina sarà, infine, chiamata ad approvare lo Schema di Accordo di valorizzazione con il ministero della Cultura (Segretariato Regionale per la Calabria e l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria) relativo all'immobile denominato “ex scuderie Caserma Fratelli Bandiera”, ex Art. 112, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. L'eventuale seconda convocazione del Consiglio comunale è fissata per mercoledì 22 ottobre, alle 17.