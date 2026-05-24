«Lo abbiamo detto con chiarezza quattro anni fa in un consiglio comunale sull’argomento: per il gruppo consiliare del Partito democratico il nuovo ospedale di Cosenza deve sorgere a Vaglio Lise, ad Arcavacata si costruisca il Policlinico universitario. Una posizione netta e ribadita in tutte le occasioni. Per questo anche noi, il 26 maggio, saremo a piazza Kennedy insieme a tutti gli altri cittadini». Lo afferma in una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Cosenza.

«È bello vedere i cosentini organizzarsi per difendere un diritto sacrosanto della nostra città. Se dovesse realizzarsi il folle progetto del presidente Occhiuto e del centrodestra calabrese, Cosenza sarebbe l’unico capoluogo di Provincia in tutta l’Italia senza un ospedale Hub - scrivono -. I Comitati civici cittadini hanno discusso, si sono organizzati ed hanno deciso di organizzare una grande manifestazione popolare per esprimere democraticamente il loro dissenso per una decisione incomprensibile e ingiustificabile: il gruppo consiliare del Pd sarà al loro fianco».

«Come abbiamo già spiegato tante volte, l’ospedale a Vagliolise rappresenta la soluzione ideale non solo per il Capoluogo, ma anche per tutta la provincia. Sarebbe facilmente accessibile dalla costa tirrenica e dai Casali, grazie alla statale 107 e alla stazione ferroviaria; vedrebbe via Popilia trasformarsi in un quartiere centrale, completando il processo urbanistico innescato trent’anni fa da Giacomo Mancini; risponderebbe pienamente alla sete di Sanità di una popolazione che di questo diritto sacrosanto è stata progressivamente spogliata con lo svuotamento di personale, risorse, prestazioni e posti letto».

«Oggi il presidente Occhiuto vuole dare il colpo di grazia alla Sanità cosentina scippandole anche l’ultimo presidio: l’ospedale Hub. Ma la città, questa volta, ha deciso di non restare a guardare. Martedì prossimo sarà una bellissima giornata di partecipazione democratica ed il gruppo consiliare del Pd parteciperà alla manifestazione per ribadire il suo impegno in favore di una Sanità pubblica, efficace, che risponda ai bisogni dei cittadini. Cosenza ha bisogno di risposte certe e immediate - concludono - non di progetti strampalati e punitivi per la sua comunità.