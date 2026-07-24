Il ds Lucioni ha definito nella serata di ieri l’arrivo a titolo definitivo del difensore classe 2004 cresciuto nelle giovanili del Lecce e vecchia conoscenza di Coppitelli

Il Cosenza ha praticamente chiuso sul calciomercato per l’acquisto di Razvan Pascalau. Si tratta di un difensore di nazionalità rumena, classe 2004, che ha giocato durante l’ultima stagione nella Serie B rumena con il CS Dinamo Bucarest, non riuscendo ad evitare la retrocessione in terza serie. Il difensore è però di proprietà dell’FC Dinamo Bucarest, squadra della massima serie rumena. E’ tornato in patria dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili del Lecce, dal 2020 al 2024, laureandosi campione d’Italia proprio con Coppitelli in panchina nel 2023. Pronto per lui un contratto triennale con i lupi.

Calciomercato Cosenza, anche D’Alena oltre a Pascalau

Ma oggi dovrebbe essere anche la giornata di Antonio D’Alena. Da più giorni è praticamente tutto definito per l’arrivo del centrocampista che ha giocato con il Casarano nell’ultima stagione. Ed in giornata dovrebbe essere ufficializzato e raggiungere i compagni nel ritiro di San Giovanni in Fiore. Per il classe 1998 è pronto sul tavolo già un contratto biennale che lo legherà al Cosenza nel prossimo futuro. Anche lui è un calciatore che in passato è già stato allenato da Coppitelli, in questo caso nella Primavera del Torino. Lucioni continua a scandagliare il calciomercato per regalare al Cosenza altre pedine, dopo Almaviva, Pascalau e D’Alena.