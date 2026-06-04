Il DPM – Democratici Progressisti Meridionalisti, riunitosi presso la sede cittadina alla presenza del Segretario Nazionale Francesco De Cicco e del Presidente Francesco Intrieri, al termine di una partecipata e proficua riunione ha eletto quale Coordinatore cittadino di Cosenza Pino Assalone e Vice Coordinatori Gilda Pignataro e Antonio Gozzi.

Il Segretario De Cicco, unitamente a tutto il gruppo dirigente, ha augurato ai neoeletti buon lavoro, sottolineando come queste nomine rappresentino un passaggio strategico per il rafforzamento e il radicamento del partito nel territorio cittadino. Una scelta che premia competenza, senso di responsabilità, capacità relazionali e conoscenza delle problematiche della città, elementi fondamentali per costruire un rapporto sempre più stretto con i cittadini e con tutte le realtà sociali, culturali e associative di Cosenza.

I neo coordinatori hanno espresso sincera gratitudine nei confronti del Segretario De Cicco, del Presidente Intrieri e dell’intero gruppo dirigente, dichiarandosi onorati dell’incarico ricevuto e pronti a lavorare con impegno e determinazione per contribuire alla crescita del progetto politico del DPM. Nel corso della riunione è emersa con forza la necessità di aprire una nuova fase di confronto sul futuro della città.

Per questo motivo il Coordinatore cittadino Pino Assalone, insieme al DPM, lancia un appello alle associazioni, ai movimenti civici, alle organizzazioni di categoria e a tutte le energie positive del territorio affinché si possa avviare un tavolo permanente di confronto e programmazione per Cosenza. «La città ha bisogno di una visione chiara e condivisa – afferma Assalone –.

Non è più il tempo delle contrapposizioni sterili, ma della costruzione di un progetto concreto che affronti le emergenze e le opportunità di Cosenza: lavoro, sviluppo economico, sicurezza urbana, servizi, decoro, cultura, giovani e valorizzazione del centro storico. Vogliamo promuovere un confronto aperto e partecipato che metta al centro i cittadini e consenta di elaborare una proposta programmatica seria e credibile per il futuro della città».

Il DPM ritiene infatti indispensabile costruire un percorso inclusivo e partecipato che coinvolga tutte le realtà che hanno a cuore il destino di Cosenza, nella convinzione che solo attraverso il dialogo e la condivisione delle idee sia possibile dare risposte concrete ai bisogni della comunità e restituire prospettive di crescita sociale, culturale ed economica al capoluogo bruzio.