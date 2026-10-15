Mimmo Frammartino è pronto ad aderire all’Alleanza Verdi e Sinistra. Il consigliere comunale di Cosenza, storico esponente del socialismo bruzio, sta dialogando da qualche settimana con la componente di Europa Verde, una delle due anime di AVS insieme a Sinistra Italiana che rappresenta la componente maggioritaria. Il presidente della commissione Cultura di Palazzo dei Bruzi, una volta formalizzata l’intesa con il portavoce regionale Giuseppe Campana e con i referenti locali, formerà un gruppo consiliare col benestare dei maggiorenti dei partiti, lasciando così il gruppo misto in cui milita dal 2022.

All’epoca, infatti, dopo la vittoria di Vittorio Pecoraro al congresso provinciale del Partito Democratico, Frammartino aveva sottoscritto la tessera dem, avvicinandosi al partito. Un’iscrizione che, tuttavia, non ha avuto seguito e si è rivelata una parentesi circoscritta della sua carriera politica. «Esiste un percorso che probabilmente affronterò insieme ad AVS - conferma al nostro network -. La mia adesione non si è ancora concretizzata, ma posso confermare le proficue interlocuzioni in corso».

Il nodo maggioranza con Frammartino in Avs

«Io sono socialista pertiniano - spiega - e il mio bagaglio culturale trova una sintonia di idee in una componente di AVS. Resto fermamente ancorato ai valori della tensione ideale e li ritrovo lì. Sono nato a sinistra e morirò da quella parte della barricata». Il riferimento alla tensione ideale richiama la volontà di mantenere saldi gli obiettivi e i valori che orientano l’azione politica, traducendoli in proposte e scelte concrete.

La posizione di AVS, sia di Sinistra Italiana sia di Europa Verde, è apertamente critica nei confronti del sindaco Franz Caruso. Sono numerosi, infatti, i comunicati stampa con cui entrambe le segreterie hanno contestato l’operato dell’amministrazione e della maggioranza. Una maggioranza di cui Frammartino fa parte fin dal primo giorno, essendo stato eletto nella lista del primo cittadino.

«Quando si entra in un partito - taglia corto sul tema - lo si fa in punta di piedi, ed è proprio quello che ho intenzione di fare qualora, nelle prossime settimane, si concretizzasse la mia adesione. A quanto ne so, non si è ancora aperto un tavolo ufficiale del campo largo in vista delle prossime elezioni amministrative, ma è chiaro che la mia posizione sarà osservata e valutata. Sono estremamente rispettoso, a maggior ragione perché sarei un nuovo arrivato in questa formazione politica».