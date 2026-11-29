Il cadavere della ragazza trovato lungo un sentiero sterrato adiacente a via Tiberina. Era avvolto in una coperta e completamente nudo, fatta eccezione per i calzini

Il ritrovamento del corpo di una giovane donna senza identità a Roma apre anche una pista che porta in Calabria. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è infatti un possibile collegamento con la scomparsa di Rahel Gebrezgi Mengesha, la studentessa etiope dell'Università della Calabria di cui non si hanno più notizie dal 19 ottobre. A riportarlo è Il Messaggero, precisando che si tratta di una pista ancora da verificare.

La giovane universitaria, iscritta alla facoltà di Chimica e residente negli alloggi delle Maisonettes ad Arcavacata di Rende, era stata vista per l'ultima volta il giorno della scomparsa. Secondo le testimonianze raccolte dalla trasmissione Chi l'ha visto?, dopo aver telefonato a un'amica intorno alle 18.10, sarebbe stata notata prima al bar del residence universitario e successivamente alla stazione ferroviaria di Vaglio Lise, a Cosenza. Da quel momento il suo telefono cellulare è risultato spento e di lei si sono perse le tracce.

A riportare l'attenzione sulla vicenda è il ritrovamento, avvenuto nel pomeriggio di ieri, del cadavere di una ragazza lungo un sentiero sterrato adiacente a via Tiberina, nel quadrante settentrionale di Roma. Il corpo è stato individuato da un passante poco dopo le 15: l'uomo ha notato un braccio spuntare dalla vegetazione e ha immediatamente lanciato l'allarme.

Il corpo trovato avvolto in una coperta

La vittima, ancora senza identità, sarebbe una giovane donna di colore con un'età apparente compresa tra i 20 e i 25 anni. Il cadavere si trovava in posizione fetale, avvolto in una coperta e completamente nudo, fatta eccezione per i calzini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Cassia e della stazione di Prima Porta, affiancati dagli specialisti della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia, che hanno effettuato gli accertamenti per diverse ore.

Dalla prima ispezione esterna non sarebbero emerse ferite da arma da taglio o da fuoco, né segni riconducibili a una violenza sessuale. Sono state però riscontrate diverse ecchimosi, tra cui una particolarmente estesa nella zona della testa. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso, l'epoca della morte e gli eventuali elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

L'ipotesi del corpo trasportato e le immagini delle telecamere

Nella zona del ritrovamento non sono stati trovati vestiti o documenti. Un dettaglio che porta gli investigatori a prendere in considerazione l'ipotesi che la giovane possa essere stata uccisa altrove e che il corpo sia stato successivamente abbandonato lungo il sentiero.

Per ricostruire gli spostamenti nella zona, i carabinieri hanno acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza di alcune abitazioni e attività commerciali presenti nelle vicinanze. Non avrebbero invece fornito elementi utili i primi controlli effettuati negli ospedali della Capitale, attraverso le verifiche sugli accessi ai pronto soccorso.

Impronte digitali decisive per l'identificazione

Le indagini si concentrano ora soprattutto sull'identità della giovane. I carabinieri stanno incrociando le denunce di scomparsa, estendendo le verifiche a livello nazionale, dal momento che a Roma non risultano segnalazioni compatibili.

Un passaggio fondamentale sarà rappresentato dal confronto delle impronte digitali con le banche dati, oltre che dagli esami medico-legali e dagli accertamenti scientifici sui reperti sequestrati.

È proprio attraverso queste verifiche che si potrà stabilire se il corpo rinvenuto lungo via Tiberina appartenga a Rahel Gebrezgi Mengesha. Fino a quel momento, il possibile legame tra il caso romano e la scomparsa della studentessa dell'Università della Calabria resta una pista da verificare.