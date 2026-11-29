Un gruppo di cittadini chiede di rimuovere le foto e diffondere la rettifica. Il 7 ottobre l’assessore Giuseppe Belcastro aveva già spiegato perché gli operatori incaricati stavano verificando i contatori dell’acqua

Alessio e Nicolas erano a San Giovanni in Fiore per controllare i contatori dell’acqua. Le loro fotografie sono invece circolate sui social e nelle chat insieme all’invito a diffidare di loro. A ricostruire l’accaduto è un gruppo di cittadini sangiovannesi che, in una lettera aperta, si rivolge ai due tecnici: «Alessio, Nicolas, vi chiediamo scusa. Non siete stati accolti come meritavate».

Alessio ha 30 anni ed è di Torino. Nicolas ne ha 24 e viene dalla provincia di Sassari. Secondo quanto riferiscono i firmatari, i due lavorano per conto di HGS, società con sede a Bolzano e capofila del raggruppamento di imprese incaricato dalla Regione Calabria nell’ambito di un progetto per l’efficienza delle reti idriche che coinvolge anche Sorical. Visitavano le abitazioni per verificare i contatori, muniti di tesserino e documentazione. Non avevano chiesto denaro.

L’avviso sui controlli era già stato diffuso il 7 ottobre. L’allora assessore comunale ed ex sindaco Giuseppe Belcastro aveva spiegato sui social che gli operatori HGS potevano chiedere di accedere alle abitazioni per il censimento e la verifica dei misuratori. Nel messaggio, richiamato nella lettera, definiva l’attività «regolare e autorizzata» e invitava i residenti a controllare il tesserino e, in caso di dubbio, a rivolgersi agli uffici competenti o alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei firmatari, dopo la diffusione delle foto alcune persone sarebbero arrivate a minacciare i due giovani sotto casa. Nelle scuse, gli autori della lettera richiamano l’esperienza dei tanti sangiovannesi che hanno lasciato la Sila per lavorare lontano. A chi ha rilanciato l’accusa rivolgono una richiesta precisa: «Chiediamo a chi ha condiviso quelle foto di rimuoverle e, se possibile, di condividere invece queste righe».